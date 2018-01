Selon les Sharks, les Golden Knights ne sont pas un feu de paille

MONTRÉAL - Lorsque les Sharks de San José ont amorcé la saison, ils prévoyaient sans doute batailler avec les Ducks d'Anaheim, les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles, mais probablement pas les Golden Knights de Las Vegas. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étonnement chez les Sharks.

Avec leur dossier pourtant respectable de 44 points en 36 parties, avant d'affronter les Canadiens de Montréal en soirée, les hommes de Peter DeBoer affichaient un recul de dix points sur l'équipe d'expansion. À entendre DeBoer mardi matin, les Sharks devront travailler d'arrache-pied pour combler le recul.

« Un peu comme tout le monde, je suis surpris de les voir où ils sont. J'ai été étonné de leur rendement lorsque nous les avons affrontés cette saison, a déclaré DeBoer en faisant allusion au match du 24 novembre, à Las Vegas, remporté 5-4 en prolongation par les Golden Knights.

« Vous les affrontez et vous réalisez qu'il faut les prendre au sérieux. Ce n'est pas un accident et je ne pense pas que ça va s'estomper. Ils jouent trop bien. Ils comptent sur un groupe de joueurs motivés. Surtout, ce sont des joueurs de la LNH qui composent leur formation. Ils ne sont pas dans une situation où ils doivent développer des joueurs de 19 et de 20 ans. Leur quatrième trio est composé de joueurs de calibre de la LNH. Leurs 5e, 6e, 7e et 8e défenseurs sont des vétérans de la LNH. Ils comptent sur un excellent gardien et Gerard (Gallant, l'entraîneur-chef) a accompli du travail de qualité.»

Le défenseur Marc-Édouard Vlasic abondait dans le même sens, tout en rappelant que le contexte les a quelque peu favorisés.

« Ils ont eu plus de chances que d'autres équipes d'expansion. Mais ils sont bons. Je ne prévois pas l'avenir, mais ils ont un bon système et un bon entraîneur. Ils ont de bons joueurs qui travaillent très fort et Marc-André Fleury est l'un des meilleurs gardiens de la LNH. »