«Ce n’est pas comme ça qu’on peut gagner des matchs» Charles Hudon

Pour une rare fois après un match, la plupart des joueurs du Tricolore étaient devant leurs casiers pour répondre aux questions des journalistes.

Avant d’ouvrir les portes du vestiaire, les joueurs ont tenu une réunion d’équipe.

S’il n’a pas voulu révéler la teneur de ce qui s’Y est dit, le capitaine Max Pacioretty en a quand même donné une bonne idée.

«On sait où on est au classement et combien de matchs on a échappés, que plusieurs joueurs ont des difficultés, a dit le capitaine Max Pacioretty. Il faut trouver le moyen d’être plus compétitif, de gagner plus de batailles. C’est frustrant parce qu’on est fier de dire qu’on est un groupe qui travaille fort, mais cela n’a pas été le cas ce soir.

Pour Phillip Danault pas question de fuir ses responsabilités.

«Il faut trouver un moyen de marquer, il faut qu’on soit plus affamé, a-t-il dit. Je ne déteste pas l’effort de l’équipe, mais c’est pas assez, c’est juste pas assez.»

Charles Hudon de différait pas tellement de son coéquipier dans son analyse de la rencontre.

«On a fait des erreurs en début de match et on s’est seulement concentré sur ces erreurs-là, a-t-il dit. Il faut être mieux concentré chaque fois qu’on va sur la patinoire..»

Lorsqu’il lui a été demandé comment il vivait le fait de devoir répondre match après match à des questions sur les insuccès de l’équipe, Hudon a été plutôt direct.

« Ça ne fait pas longtemps que je fais partie de la LNH, a-t-il dit. Mais je peux voir que ce n’est pas comme ça qu’on peut gagner des matchs. Ça nous fait tous ch…de voir ça. Les réponses sont dans le vestiaire, faut se regrouper, faut se parler.»