Marc-André Fleury a stoppé 27 tirs pour signer un deuxième blanchissage cette saison, menant les Golden Knights de Vegas vers un gain de 3-0 aux dépens des Predators de Nashville, mardi soir, pour enregistrer leur huitième victoire consécutive. Reilly Smith, Shea Theodore et Jonathan Marchessault ont fait bouger les cordages pour les meneurs de l'Association Ouest. Fleury a porté sa fiche à 8-1-1 grâce à son 46e jeu blanc en carrière dans la LNH. Les Golden Knights ont remporté leurs huit derniers matchs et ils ont amassé au moins un point lors de 13 parties de suite, deux records de la LNH pour une équipe d'expansion. Ils revendiquent un dossier de 17-2-1 à domicile et de 27-9-2 cette saison. Pekka Rinne a réalisé 28 arrêts pour les Predators, qui sont les finalistes de la dernière finale de la coupe Stanley. Même si l'unité de désavantage numérique des Predators se classe au premier rang du circuit Bettman à l'étranger, les Golden Knights ont enfilé l'aiguille lors de leur seule occasion du duel. Smith a vu Rinne lui donner trop d'espace près du poteau et il a envoyé la rondelle sur la jambière du gardien avant qu'elle termine son élan derrière la ligne rouge. Les Golden Knights ont pris les devants 1-0 grâce à ce filet en supériorité numérique. Theodore a doublé l'avance des siens en décochant un puissant tir sur réception qui s'est faufilé entre les jambières de Rinne et Marchessault a fermé les livres dans un filet désert.

