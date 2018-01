Retour à Oakland: «Je suis emballé» - Jon Gruden

ALAMEDA, Californie - Jon Gruden a déclaré avoir eu une bonne discussion avec le propriétaire des Raiders d'Oakland, Mark Davis, au sujet d'un possible retour comme entraîneur-chef de l'équipe.

Gruden a donné une entrevue à ESPN Radio mercredi, afin de discuter du poste des Raiders, désormais disponible à la suite du congédiement de Jack Del Rio, qui n'a pu faire mieux qu'une saison de six victoires en 2017.

« Je sais qu'ils rencontrent des candidats et avant que ce processus soit complété, je n'en saurai pas plus, a dit Gruden. J'ai eu une bonne rencontre avec Mark. Je le connais depuis longtemps, et j'ai beaucoup de respect pour l'organisation des Raiders. »

Analyste au Monday Night Football d'ESPN depuis neuf ans, Gruden doit être en ondes pour le match éliminatoire de samedi, entre les Chiefs de Kansas City et les Titans du Tennessee. Il pourrait retourner chez les Raiders aussi rapidement que la semaine prochaine.

« J'estime qu'il y a de bonnes chances, a dit Gruden. Je suis emballé d'où j'en suis pour ce qui est d'étudier le jeu et de me préparer à diriger à nouveau. C'est juste que je ne veux pas spéculer.»

Gruden a dirigé les Raiders de 1998 à 2001 (deux saisons de 8-8, puis deux présences en éliminatoires), avant de se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay.

En janvier 2003, il était aux commandes des Buccaneers quand Tampa Bay a vaincu Oakland lors du Super Bowl, 48-21. Après ce triomphe, il n'a pas ramené le club en éliminatoires lors des six autres saisons où il était l'entraîneur. Sa fiche globale est 95-81.

En vertu de la règle 'Rooney', les Raiders devaient ou doivent rencontrer au moins un candidat issu d'une minorité visible.

Il est déjà arrivé que les Raiders réembauchent un entraîneur. En 2006, le regretté Al Davis a réengagé Art Shell, 11 ans après l'avoir congédié. Shell a connu une saison de 2-14, puis on lui a montré la porte à nouveau.

Joe Gibbs a délaissé le poste à Washington après la saison 1992, avec trois titres du Super Bowl à son palmarès, mais il est redevenu l'entraîneur en 2004. Il a ensuite affiché un rendement de 30-34 au fil de quatre ans, dont deux présences en éliminatoires.