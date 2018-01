Jonathan Marchessault signe un contrat de 6 ans de 30 millions $

L'attaquant québécois Jonathan Marchessault a signé une prolongation de contrat de six ans d'une valeur de 30 millions$, mercredi, avec les Golden Knights de Las Vegas.

Le contrat est valide jusqu'au terme de la saison 2023-2014 et permettra à Marchessault d'empocher une moyenne de 5 millions US $ par année. Il représente une importante hausse de salaire pour Marchessault qui touchait 750 000 $ cette saison.

Marchessault, 27 ans, est le meilleur marqueur de l'équipe d'expansion avec 37 points (15 buts, 22 mentions d'aide) en 35 matchs cette saison.

« Je suis très heureux d'être ici avec mes coéquipiers et avec cette équipe, a déclaré Marchessault, sur le site web des Golden Knights. Cette organisation a fait des choses étonnantes pour nous depuis notre arrivée ici. On a l'impression de faire parti d'une grosse famille, on aime la ville, et tout le monde veut rester ici. »

Ce contrat vient couronner des années de travail acharné pour le Québécois qui a roulé sa bosse dans différents circuits et plusieurs équipes.

« Rien n'a jamais été facile pour moi. J'ai joué durant quatre ans dans la Ligue américaine. Ça, c'est dur pour le moral... Je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai fait dans le passé. Je veux toujours m'améliorer. »

En cinq saisons dans la LNH, le joueur originaire de Cap-Rouge a inscrit 53 buts et récolté 54 mentions d'aide en 159 matchs avec les Golden Knights, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus.

Marchessault a été sélectionné par les Golden Knights lors du repêchage de l'expansion de 2017.