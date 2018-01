«Nous nous concentrons sur ce que nous avons à faire» - Ducharme

Sous-estimer les chances de son équipe face au Canada est devenu une tactique populaire parmi les entraîneurs des différentes nations au Championnat mondial de hockey junior. Une tactique qui ne sert à rien, en définitive, comme l'a confirmé l'entraîneur canadien Dominique Ducharme.

« On n'a pas beaucoup parlé des Suisses, on a surtout parlé de nous autres », a déclaré Ducharme au micro de Jérémie Rainville, aux Amateurs de sports, en faisant référence aux propos de l'entraîneur suisse Christian Wohlwend, qui avait affirmé que le Canada écraserait son équipe. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé: le Canada a battu la Suisse 8-2 en quarts de finale du tournoi.

« On veut être meilleurs et améliorer notre jeu, assure Ducharme. Les joueurs, oui, ont vu et entendu (les déclarations de l'entraîneur suisse), mais ce n'est pas quelque chose dont on a parlé. On a un groupe qui comprend bien ce qui ce passe. Les joueurs sont matures et ils ont très bien géré la situation. »

L'entraîneur tchèque Filip Pesan a tenu des propos similaires à la veille du match de demi-finale du Canada et de la République tchèque. Pesan a en effet décéalré que seule une intervention divine pourrait permettre à son équipe de battre le Canada.

« Les miracles sont possibles. Nous serons prêts », a lancé Pesan, mercredi, après une séance d'entraînement au KeyBank Center.

« Nous nous concentrons sur ce que nous avons à faire, a noté Ducharme. Ce n'est pas très original. Ce sont des matchs sans lendemain. On ne peut pas penser à ce qui s'est passé hier ou il y a deux semaines. »

Ducharme a confirmé que le défenseur Victor Mete du Canadien de Montréal sera de retour dans la formation à « 100 pour cent » rétabli de sa blessure.

Écoutez l'entrevue intégrale...