Andrei Vasilevskiy: l'homme-clé du Lightning

MONTRÉAL - Après une fin de saison prématurée l'an dernier, le Lightning de Tampa Bay ressemble beaucoup plus aux éditions des deux campagnes précédentes.

Les raisons de ce regain de vie sont nombreuses, affirme l'entraîneur-chef Jon Cooper, mais celui-ci n'hésite pas à identifier un joueur en particulier, soit le gardien Andrei Vasilevskiy.

Avant d'affronter le Canadien de Montréal au Centre Bell jeudi soir, Vasilevskiy présentait une fiche globale de 26-5-1, une moyenne de buts alloués de 1,95 et un taux d'arrêts de ,937.

À ses dix derniers départs, il a été encore plus étincelant. Il n'a subi qu'une seule défaite, inscrit quatre de ses six blanchissages de la saison, dont trois à ses quatre dernières sorties. Coup sur coup, il vient de réaliser des jeux blancs à Columbus et à Toronto et il n'a pas concédé de buts en 164 minutes 29 secondes de jeu. Durant cet intervalle, Vasilevskiy affiche une moyenne de 1,39 et un taux d'arrêts de ,950.

Bien en selle à titre de gardien numéro un depuis le 27 février 2017 - soit au lendemain de l'échange de Ben Bishop aux Kings de Los Angeles - Vasilveskiy s'impose depuis ce temps comme l'un des meilleurs de sa profession dans la LNH.

Ses performances des cinq dernières semaines l'an dernier avaient d'ailleurs redonné espoir au Lightning jusqu'à ce que l'équipe ne subisse l'élimination lors de l'avant-dernière journée de la saison. La formation floridienne avait conclu la saison avec un dossier de 17-6-2 à ses 25 dernières parties, exactement le même que lors de ses 25 premiers matchs cette saison.

Le développement

« Je pense qu'il y a un certain lien entre notre fin de saison, l'an dernier, et notre départ cette année. Mais quand on examine le portrait global, on n'a pas besoin de regarder beaucoup plus loin que notre gardien et son développement au cours des deux dernières années, a analysé Cooper jeudi midi.

« Au départ, nous avions un gardien numéro un et un numéro deux. Ça s'est transformé en un gardien 1a et 1b, et ensuite en deux gardiens 1a. Il a beaucoup progressé après l'échange de 'Bish' et sans les connaître par coeur, ses statistiques sont éloquentes. »

Au-delà du rendement de Vasilevskiy, Cooper croit que les obstacles qui ont jalonné le parcours du Lightning il y a un an ont eu des répercussions positives.

« De jeunes joueurs comme Yanni Gourde et Brayden Point ont été insérés à notre alignement parce que nous n'avions personne d'autre. Ils ont goûté à la LNH, ils ont vu ce qu'il fallait faire pour gagner des matchs, et je pense que tout ça a fait boule de neige jusqu'à cette saison. Ajoutez à cela les retours de Ryan Callahan et de Steven Stamkos, ainsi que le leadership de joueurs comme Chris Kunitz et Dan Girardi, et tout ça a aidé notre cause. »