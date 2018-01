Le Canadien bat la meilleure équipe de la Ligue nationale

Un effort collectif soutenu, le réveil de Max Pacioretty, une performance époustouflante de Carey Price et un but de Paul Byron lors des tirs de barrage ont permis au Canadien de Montréal de l'emporter 2-1, jeudi, contre le Lightning de Tampa Bay.

Le Tricolore (17-20-4, 38 points) met ainsi un terme à une séquence de cinq revers, et ce, contre la meilleure équipe (29-8-3, 61 points) de la Ligue nationale présentement.

Paul Byron a touché la cible lors du premier tir de barrage et aucun autre joueur n'a réussi à l'imiter. La victoire a été concrétisée quand Steven Stamkos a tiré à la droite du filet de Carey Price.

Price, qui a repoussé 44 des 45 tirs dirigés vers lui, a sauvé le match pour les siens avec deux arrêts formidables en prolongation contre Tyler Johnson et Ondrej Palat. L'arrêt face à Palat a été réussi au terme d'un arrêt acrobatique digne de Dominik Hasek durant la prolongation.

Max Pacioretty a mis fin à sa longue disette avec son 9e but de la saison en deuxième période à l'aide d'un tir vif. Nikita Kucherov, avec son 26e de la saison, a créé l'égalité 44 secondes plus tard. Le reste de l'histoire du match fut l'affaire des gardiens. Andrei Valsilevskiy a bloqué 37 rondelles.

Pacioretty n'avait pas touché la cible en 13 matchs, soit depuis le 30 novembre, à Detroit. Ce but a mis un terme à la séquence d'invincibilité de Vasilevskiy qui n'avait pas accordé de but en 184 minutes 49 secondes de jeu. Vasilevskiy avait flanché pour la dernière fois face à Brendan Gallagher, jeudi dernier, à Tampa.

Le déroulement du match

Dès la première descente du Canadien, Phillip Danault a débordé tout le monde sur l'aile droite, il a centré à Max Pacioretty et ce dernier est frustré par un formidable arrêt de la jambière d'Andrei Vasilevskiy.

Cinq minutes plus tard, Pacioretty a préféré tirer lors d'un deux contre un avec Charles Hudon et Vasilevskiy a fait un arrêt aisé. Dans la minute qui a suivi, Jacob de la Rose a servi une splendide passe à Andrew Shaw qui s'est présenté seul devant le gardien du Lightning, mais son tir est passé au-dessus du filet. De son côté, Price a brillé face à Ryan Callahan.

Pacioretty, enfin!

On a amorcé la deuxième période à 4 contre 4 et le Canadien a pris les devants quand le capitaine Max Pacioretty a logé un tir précis dans la partie supérieure du filet. Le 9e but de la saison de Pacioretty après 20 secondes de jeu. L'avance a été de très courte durée. De 44 secondes, en fait. On était toujours à 4 contre 4 quand Nikita Kucherov a créé l'égalité avec son 26e but de la saison.

Avec un peu moins de huit minutes à jouer à l'engagement, lors d'une descente à trois joueurs, Pacioretty a remis à Phillip Danault sur l'aile droite et son tir pas commode a obligé Vasilevskiy à faire un arrêt du tonnerre.

Les élans ont été très partagés en troisième période, mais personne n'a eu droit à une plus belle occasion de marquer que Kucherov qui a profité d'une erreur de Karl Alzner. Fin seul devant Price, Kucherov a tenté de déjouer Price, mais le gardien du Canadien a fait dévier la rondelle au-dessus du filet avec son épaule.

En prolongation, Price a sauvé le match avec deux arrêts successifs, dont un digne de Dominik Hasek. Une période de prolongation endiablée, mais sans but, qui mène aux tirs de barrage. Paul Byron a marqué sur le premier tir et personne d'autre ne le fera durant la séance. Quand Steven Stamkos a tiré à côté du filet de Price, la victoire du Canadien a été concrétisée.