Le gardien Al Montoya est échangé aux Oilers

Le Canadien de Montréal a échangé le gardien Al Montoya aux Oilers Edmonton, jeudi soir, en retour d'un choix conditionnel de quatrième tour en vue du repêchage de 2018.

Montoya, qui se remet d'une commotion cérébrale subie le 4 novembre à Winnipeg, n'a disputé que quatre rencontres cette saison, affichant un dossier de 2-1-0, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d'efficacité de ,863.

L'Américain d'origine cubaine a pris part à 159 matchs avec le Tricolore, les Panthers de la Floride, les Jets de Winnipeg, les Islanders de New York et les Coyotes de Phoenix depuis le début de sa carrière, pour une fiche de 65-47-22, une moyenne de 2,63, un pourcentage d'arrêt de ,908 et sept jeux blancs depuis ses débuts en 2008-2009.

Montoya, 32 ans, s'était joint au Canadien à titre de joueur autonome en juillet 2016.