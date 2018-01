CMHJ: un triplé de Batherson et le Canada va en finale

BUFFALO, N.Y. - Drake Batherson a inscrit un tour du chapeau, jeudi, et il a conduit le Canada à un triomphe de 7-2 aux dépens de la République tchèque en demi-finale du Championnat mondial de hockey junior.

En vertu de ce gain, le Canada croisera le fer avec la Suède en finale du tournoi, vendredi soir.

Sam Steel, Maxime Comtois, Jordan Kyrou, Boris Katchouk ont également touché la cible pour le Canada. Carter Hart a quant à lui repoussé 18 rondelles dans la victoire.

Filip Zadina a inscrit les deux buts de la République tchèque. Le gardien tchèque Josef Korenar a bloqué 17 des 23 tirs dirigés vers lui en 36:58 de travail avant de céder sa place à Jakub Skarek. Ce dernier a par la suite réalisé 14 arrêts.

Les Suédois ont eu triomphé des Américains en vertu d'un gain de 4-2, un peu plus tôt jeudi, dans l'autre duel de demi-finale. Les Tchèques affronteront les États-Unis pour le match de la médaille de bronze, vendredi après-midi.

Le défenseur Victor Mete était de retour dans la formation canadienne, après avoir raté le match de quarts de finale face à la Suisse en raison d'une blessure au bas du corps. L'espoir du Canadien de Montréal s'était blessé le 29 décembre dans un affrontement opposant le Canada aux États-Unis.

Zadina a trompé la vigilance de Hart et ouvert la marque rapidement pour les Tchèques en première période. Steel a cependant répliqué pour le Canada alors qu'il restait 4:55 au premier vingt, lors d'un avantage numérique, égalant la marque 1-1.

Batherson a profité d'un deuxième avantage numérique pour procurer une avance de 2-1 au Canada 3:03 plus tard, déviant le tir de Cale Makar. L'attaquant a une fois de plus dévié un tir de la pointe et a enfilé l'aiguille de nouveau à 12:12 au deuxième engagement. Comtois s'est par la suite illustré, complétant la passe de Brett Howden, tout juste avant que Kyrou porte la marque à 5-1.

Batherson a complété son tour du chapeau au deuxième vingt, déjouant Korenar par-dessus l'épaule, avec 3:02 à jouer avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le deuxième entracte.

Le gardien Tchèque a été contraint de céder sa place à son compatriote Skarek.

Le manque de communication entre Hart et Clague a mené au deuxième but de Zadina alors qu'il ne restait que 9:49 à la troisième période. Grâce à leur soirée prolifique, Batherson et Zadina ont rejoint l'Américain Kieffer Bellows au sommet des marqueurs du tournoi.