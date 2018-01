«Nous nous sommes montrés à la hauteur» - Max Pacioretty

La réunion des joueurs au terme du cinquième revers de suite du Canadien de Montréal a vraisemblablement été l'électrochoc nécessaire. Le Tricolore a disputé son meilleur match de la saison et il a vaincu le Lightning de Tampa Bay 2-1 en tirs de barrage.

« J'ai trouvé que toute l'équipe a bien répondu ce soir, a déclaré l'entraîneur-chef Claude Julien. Il y a eu un effort qui nous donne des chances de gagner des matchs. »

« Notre entraîneur s'est tourné vers bon nombre des meilleurs joueurs de l'équipe, a expliqué Max Pacioretty qui a mis fin à une longue léthargie avec son 9e but de la saison. Il nous a lancé le défi de nous sortir de notre situation actuelle et que c'était à nous de le faire. Et je pense que nous nous sommes montrés à la hauteur de la situation ce soir. »

C'est Paul Byron qui a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage face Andrei Vasilevskiy, et ce, à l'aide d'un tir dans la partie supérieure droite du filet.