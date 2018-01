Suspension pour l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger

La Football Association a suspendu pour trois rencontres l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, pour langage abusif et mise en doute de l'intégrité d'un officiel.

Wenger s'est emporté à la suite du verdict nul de 1-1 que son club a livré à l'Albion de West Bromwich, dimanche. Wenger était furieux que Calum Chambers eut été sanctionné pour une touche de main et que West Brom convertisse le penalty ainsi accordé pour niveler la marque.

À la suite d'une audience, la FA a indiqué que Wenger «a admis que son langage et son comportement dans le vestiaire des officiels (...) était abusif et déplacé et qu'il avait remis en question l'intégrité de l'officiel».

Wenger a également écopé d'une amende de 40 000 livres, soit environ 67 250 $ CAN.