CMHJ: les États-Unis remportent le bronze

BUFFALO, N.Y. - Kieffer Bellows a surpassé Jeremy Roenick, Trent Frederic a marqué quatre buts et les États-Unis ont remporté la médaille de bronze.

Les Américains vont quitter le Championnat mondial de hockey junior avec ce prix de consolation grâce à une écrasante victoire de 9-3 contre la République tchèque, vendredi.

« Nous pouvons voir la résilience de ce groupe, a affirmé le capitaine des vainqueurs, Joey Anderson. Le personnel d'entraîneurs s'est assuré que nous comprenions la fierté de remporter une médaille. Même si ce n'est pas l'or, la médaille de bronze représente beaucoup. »

Bellows a touché la cible deux fois, dont une fois lors d'un tir de pénalité, et il a ajouté une mention d'assistance. Son total de neuf buts dans le tournoi lui a permis de devancer d'un but la récolte que Roenick avait montrée en 1989.

« Je dois mes succès à tous mes coéquipiers, a fait valoir Bellows, fils de l'ancien joueur de la LNH Brian Bellows, et choix de première ronde des Islanders de New York en 2016. J'ai eu beaucoup de plaisir au cours des deux dernières années et ce sera difficile de ne plus participer à cet événement. »

Anderson et Patrick Harper ont tous deux récolté un but et une aide alors que Ryan Poehling a fourni l'autre réussite des Américains.

Jake Oettinger a conclu l'affrontement avec 28 arrêts, stoppant les 13 premiers lancers auxquels il a fait face avant d'accorder deux buts sur trois tirs dans les trois premières minutes du troisième engagement.

Trois années de suite

Les États-Unis, qui étaient les champions en titre du tournoi, ont rebondi après avoir perdu 4-2 contre les Suédois, la veille, lors d'une des deux demi-finales. Ils ont obtenu une médaille pour une troisième année de suite, ce qui représente la plus longue séquence du pays à cet événement.

Radovan Pavlik a amassé un but et une mention d'aide pour les Tchèques. Martin Kaut et Daniel Kurovsky ont aussi enfilé l'aiguille. Malgré sa défaite, la République tchèque a connu son meilleur résultat depuis 2005, alors qu'elle avait remporté la médaille de bronze.

« C'est effectivement un bon résultat, mais nous en voulions un meilleur, a exprimé le meilleur buteur des Tchèques, Filip Zadina. Nous voulions ramener une médaille en République tchèque et nous ne l'avons pas fait. Nous sommes tristes. »

Le gardien Josef Korenar a alloué trois buts sur 16 tirs avant d'être chassé de la rencontre après le but d'Anderson, au deuxième vingt. Korenar a retrouvé son filet pour amorcer la troisième période et il a repoussé neuf lancers après que Jakub Skarek eut condédé quatre buts.

Frederic, un choix de première ronde des Bruins de Boston en 2016, est passé à un but d'égaler le record des États-Unis pour le plus grand nombre de réussites dans un match à ce tournoi. Wally Chapman avait fait bouger les cordages cinq fois contre la Suisse, en 1984, et Chris Bourque avait aussi réalisé l'exploit contre la Norvège, en 2005.