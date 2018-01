Duchene couronne une formidable remontée des Sénateurs

OTTAWA - Matt Duchene a complété un doublé sept secondes après le début de la prolongation et les Sénateurs d'Ottawa ont effacé un retard de quatre buts, vendredi, battant les Sharks de San José au compte de 6-5.

En déficit 5-2 après 40 minutes, les Sénateurs ont bénéficié de buts de Derick Brassard, Duchene et de Mike Hoffman. Ce dernier a créé l'impasse à 10:48.

Ryan Dzingel et Mark Stone ont aussi marqué pour Ottawa, qui mettait fin à une brève série de deux défaites. Craig Anderson a repoussé 30 rondelles.

Tomas Hertl a mené les Sharks avec deux buts, épaulé par les filets de Melker Karlsson, Chris Tierney et Brett Burns. Aaron Dell a stoppé 37 tirs.

Zack Smith était de retour au jeu pour les Sénateurs, lui qui avait raté cinq matches à cause d'une blessure à l'épaule.

Jets 4 Sabres 3

À Winnipeg, Blake Wheeler et Jacob Trouba ont récolté un but et une passe chacun pour aider les Jets à l'emporter 4-3 aux dépens des Sabres de Buffalo.

Wheeler a obtenu au moins un point à ses cinq derniers matches, cumulant cinq buts et trois mentions d'aide.

Dustin Byfuglien a enfilé son premier but de la campagne, à son 30e match. Il en était à son deuxième match après une absence de 10 rencontres, résultat d'une blessure au bas du corps. Bryan Little a aussi marqué, tandis que Connor Hellebuyck a bloqué 26 tirs. Les Jets ont un excellent rendement de 15-3-1 à la maison.

Marco Scandella, Scott Wilson et Johan Larsson ont été les buteurs des Sabres, qui ont perdu leurs trois derniers matches. Chad Johnson a fait 25 arrêts du côté de Buffalo, qui a récolté une seule victoire depuis six rencontres.

Red Wings 4 Panthers 2

À Detroit, Anthony Mantha a réussi un 14e but et les Red Wings ont vaincu les Panthers de la Floride 4-2.

L'athlète de Longueuil a donné les devants 3-2 aux siens à 8:03 en troisième période, faisant dévier une puissante frappe de Martin Frk. Andreas Athansiou, Tomas Tatar et Gustav Nyquist ont complété pour les Red Wings, qui remportaient un quatrième gain de suite.

Nyquist a marqué trois fois à ses trois derniers matches. Les Red Wings sont invaincus à leurs cinq derniers matches au Little Caesars Arena.

Jimmy Howard a fait 38 arrêts, ne cédant que devant Michael Matheson et Aleksander Barkov. James Reimer a stoppé 15 tirs.

Penguins 4 Islanders 0

À New York, Tristan Jarry a bloqué 31 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Islanders 4-0.

Jarry inscrivait son deuxième jeu blanc de la saison. Il était devant le filet quand les Penguins ont battu les Sabres 4-0 à Buffalo, le 1er décembre.

Daniel Sprong a signé un doublé, tandis que Sidney Crosby et Phil Kessel ont réussi leurs 15e buts de la saison.

Crosby a marqué d'un angle difficile du revers, à partir de l'arrière du but. Il a été opportuniste sur un tir hors cible de Sprong, envoyant la rondelle contre le bras gauche de Jaroslav Halak, avec succès. C'était son premier but depuis le 16 décembre, en Arizona.

Halak a fait 34 arrêts pour les Islanders, qui ont perdu leurs cinq derniers matches.