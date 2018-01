Un premier podium cette saison pour Alex Harvey

La 6e et avant dernière étape du Tour de ski a vu le fondeur québécois Alex Harvey obtenir son premier podium de la saison en Coupe du monde samedi.

Lors du 15 km classique à Val di Fiemme, en Italie, Harvey a franchi le fil d’arrivée en 3e position.

Le Québécois a terminé sa course à moins d’une seconde du vainqueur, le Kazakh Alexey Poltoranin et du second, le Russe Andrey Larkov.

C’est dimanche qu’aura lieu la dernière étape du Tour de ski, une poursuite de 9 km, qui culminera au sommet de l'Alpe Cermis.

Cette dernière étape pourrait permettre à Alex Harvey de prendre possession de la troisième marche du podium final lui qui est présentement 4e au cumulatif.