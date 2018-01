Radulov mène les Stars à la victoire

DALLAS - Alexander Radulov a inscrit un but et récolté une passe en première période, samedi, et les Stars de Dallas ont dominé les Oilers d'Edmonton 5-1.

L'ancien du Canadien a marqué son 16e but à mi-chemin de l'engagement. Environ six minutes plus tard, il a contribué à la réussite de Tyler Seguin. Jamie Benn a aussi trouvé le fond du filet au premier tiers pour les Stars, qui peuvent se targuer de quatre victoires en cinq matches.

Mattias Janmark et John Klingberg ont inscrit les autres buts des Stars, tandis que Ben Bishop a fait 37 arrêts. Seul Leon Draisatl l'a déjoué.

Les Oilers ont perdu cinq fois à leurs six dernières rencontres. Ils entamaient un séjour de cinq matches à l'étranger.

Flyers 6 Blues 3

À Philadelphie, Sean Couturier a marqué deux fois dans la victoire de 6-3 des Flyers aux dépens des Blues de St. Louis. Claude Giroux a récolté un but et deux mentions d'aide pour les Flyers, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matches. Scott Laughton, Jordan Weal et Wayne Simmonds ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Jakub Voracek a obtenu une 41e passe, lui qui domine la LNH à ce chapitre. Brian Elliott a contribué 28 arrêts.

Ivan Barbashev, Paul Stastny et Colton Parayko ont répliqué pour les Blues, qui avaient gagné leurs trois dernières rencontres. Jake Allen a repoussé 33 tirs.