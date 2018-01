La défense des Falcons neutralise les Rams

L'an dernier, les Falcons d'Atlanta ont atteint le Super Bowl grâce à leur attaque. Samedi soir, ils ont franchi le premier tour éliminatoire de la NFL en disposant des Rams de Los Angeles 26-13, en raison de la qualité de leur unité défensive.

Matt Ryan a complété 21 passes pour 218 verges de gains aériens et une passe de touché, Julio Jones a effectué neuf attrapés pour 94 verges et il aura fallu le travail conjoint de Devonta Freeman et Tevin Coleman pour amasser plus de 100 verges (106) au sol. Le travail était bien réparti chez les Falcons.

Le quart Jared Goff n'a complété que 24 de ses 46 tentatives de passes pour les Rams, étant pressé à profusion par la première ligne défensive des Falcons.

Robert Woods a capté 9 ballons pour 142 verges de gains et Todd Gurley a amassé 101 verges par la course, mais les Rams ont trop souvent manqué de finition près de la zone des buts adverses.

Les Falcons iront affronter les Eagles, à Philadelphie, le week-end prochain.