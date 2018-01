Le Canadien explose en 3e période (vidéos)

Le Canadien de Montréal a marqué trois buts sans riposte en troisième période et a vaincu les Canucks de Vancouver par la marque de 5-2, dimanche soir au Centre Bell.

Cette deuxième victoire consécutive permet aux joueurs du Canadien (18-20-4) de quitter pour les vacances le coeur heureux. Le CH profite de cinq jours de congé avant d'affronter les Bruins de Boston, samedi soir au Centre Bell.

Quant aux Canucks (19-20-6), ils ont encaissé un quatrième revers d'affilée.

Voici le résumé de la rencontre:

1re période

À mi-chemin en 1re période, c'est le défenseur Karl Alzner qui marque le premier but de la rencontre. C'est son premier but dans l'uniforme du Bleu-Blanc-Rouge. S'amenant du côté gauche avec la rondelle, Alzner a décoché un tir des poignets du cercle des mises en jeu qui a déjoué le gardien auxiliaire des Canucks, Anders Nilsson à 9:39.

Canucks 0 - CH 1

2e période

En début de deuxième période, le CH se fait menaçant alors qu'il bénéficie d'un jeu de puissance. Alex Galchenyuk en profite et marque son 10e but de la saison sur des passes de Jeff Petry (11) et Jonathan Drouin (14) à 2:12. Un beau but de Galchenyuk comme il en avait l'habitude d'en faire, en décochant un tir sur réception avec un genou à terre, à la gauche du gardien Nilsson. Canucks 0 - CH 2

À 13:04, Daniel Sedin réduit l'écart à un seul but. Le vétéran attaquant a habilement fait dévier un tir de la pointe d'Alexander Edler. C'est son neuvième but de la saison et des passes sont accordées à Edler (9) et Henrik Sedin (26). Canucks 1 - CH 2

3e période

Avec un peu moins de trois minutes de disputées en 3e période, les Canucks ont réussi à niveler la marque quand Michael Del Zotto a marqué son deuxième but de la saison. Ce but inscrit à 2:47 sur des passes de Brock Boeser (18) et Daniel Sedin (18). Canucks 2 - CH 2

Quelques instants après ce but, le défenseur du CH, Karl Alzner, a dû retraiter au vestiaire. En début de 3e, le premier marqueur du match a lourdement chuté contre la rampe et son dos a encaissé le choc. Il avait alors eu du mal à se relever.

Le défenseur du CH a été en mesure de revenir au banc des siens quelques minutes plus tard. Et fort heureusement pour le CH puisque le défenseur a décoché un tir puissant de la pointe, tir que le gardien des Canucks n'a pas été en mesure de maîtriser. Brendan Gallagher qui se trouvait dans l'enclave a poussé le rebond au fond du filet adverse pour redonner l'avance au Canadien à 8:44. Le 16e but de Gallagher sur une passe de Alzner (6).

Canucks 2 - CH 3

Avec quatre minutes à faire au match, Philip Danault a fait une belle incursion en zone adverse, mais son tir a frappé le poteau. Sur cette séquence, Danault a fini sa course sur le gardien des Canucks qui, sous l'impact, a fait sortir le filet de ses amarres.

Avec 1:25 à faire au match, le gardien des Canucks regagne son banc au profit d'un attaquant supplémentaire. Mais à la suite d'un arrêt de jeu, ce dernier doit retourner dans son filet.

Avec 1:22 à faire, les Canucks utilisent leur temps d'arrêt.

Puis sur le jeu suivant, Paul Byron marque sur une séquence de deux contre un, bien alimenté par Gallagher à 18:45. C'est le 11e but de Byron et une mention d'aide pour Gallagher (7). Canucks 2 - CH 4

Max Pacioretty, dans un filet désert, a obtenu son 10e but de la saison à 19:01 sur des passes de Danault (15) et Jeff Petry (12).

Marque finale: Canucks 2 - CH 5

