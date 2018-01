«Je suis content de ce qu'on a fait, on va continuer dans la même direction»

Le directeur général des Canadiens de Montréal a rencontré les médias dimanche en fin d’après-midi pour faire le bilan de mi-saison de son équipe

Après 41 matchs, le Tricolore a 38 points. Il est à 8 points d’une place en séries éliminatoires avec 5 équipes qui le précèdent dans la course pour les deux équipes repêchées. Les Canadiens peuvent oublier le troisième rang de la division Atlantique; 14 points les séparent de Maple Leafs de Toronto.

«Quatre à cinq victoires de plus dans les 41 premiers matchs et on serait dans une situation différente, a déclaré en début de point de presse Marc Bergevin. Mais on s’est mis dans cette situation-là…on a manqué beaucoup de constance dans notre jeu. On est dans une situation difficile, mais l’espoir n’est pas perdu.»

Si Bergevin affirme qu’il n’a pas encore lancé la serviette, il reconnaît que l’équipe a beaucoup de pain sur la planche pour accéder aux séries.

«Dans les 41 prochains matchs, je vais évaluer l’équipe de près pour prendre des décisions nécessaires à court et à long terme pour l’organisation, a-t-il dit. Je veux donner le message aux joueurs que la saison n’est pas terminée, qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.»

Marc Bergevin a refusé de commenter les rumeurs de transactions impliquant son capitaine, Max Pacioretty, réaffirmant que c’était contre sa manière de faire les choses.

Il n’a pas caché sa déception sur le rendement de certains joueurs qui se sont joints à l’équipe à l’entre-saison.

«C’est certain qu’il y a des joueurs qui n’ont pas été à la hauteur des attentes de l’organisation et de leurs attentes à eux-mêmes, a-t-il reconnu. »

C’est à ce moment du point de presse que Marc Bergevin s’est un peu compromis. En donnant comme exemple la transaction qui a amené Jonathan Drouin à Montréal, il voulait illustrer les difficultés des directeurs généraux dans le processus d’une grosse transaction.

«Je pense que beaucoup de monde pensait qu’il y aurait une chimie avec Max (Pacioretty), y en a pas de chimie, a-t-il déclaré. Ce n’est pas faute de personne, mais c’est une réalité. »

Plus tard dans le point de presse, Bergevin s’est rattrapé au sujet de Drouin en reconnaissant que le faire jouer au centre n’était pas la situation idéale.

«Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui. Est-ce que j'ai fait de bonnes choses? Oui, a-t-il déclaré. On essaie de faire plus de bonnes choses que de mauvaises. Quand tu fais une transaction, tu n'as pas de boule de cristal. C'est un risque. Mais dans l'ensemble, je suis content et fier de ce qu'on a fait et on va continuer dans la même direction.»

Il a aussi rappelé que le Lightning de Tampa Bay ne s'est pas qualifié pour les séries la saison dernière, quand Steven Stamkos a été limité à 17 rencontres mais que l'équipe domine le circuit cette saison avec son joueur étoile qui fonctionne à plein régime.

Marc Bergevin a réitéré qu’il allait se battre jusqu’au bout et qu’il n’en attend pas moins de ses joueurs et de son personnel d’entraîneurs.

avec La Presse canadienne