«On a une belle complicité» - Charles Hudon

Depuis le début de la saison, Claude Julien cherche désespérément les bons compagnons de trio qui permettraient à Max Pacioretty de se remettre à marquer des buts.

Avec seulement 10 buts en 42 parties depuis le début de la campagne, Max Pacioretty ne connaît pas sa meilleure saison dans la LNH.

Pas surprenant que l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, ait régulièrement brassé ses trios afin de relancer son capitaine.

Bonne combinaison?

Depuis trois parties, Pacioretty évolue avec Charles Hudon et Phillip Danault. Puis, le capitaine a marqué deux buts au cours des deux derniers matchs.

Bon, on ne peut pas dire que ces deux buts sont le résultat direct du nouveau trio puisque Pacioretty a marqué son but contre le Lightning sans mention d’aide et dimanche soir contre les Canucks, son but a été marqué dans un filet désert en fin de partie. Mais il est vrai que le trio semble jouer avec plus de cohésion. Pacioretty a d'ailleurs obtenu une échappée dimanche soir en début de rencontre.

«On a une belle complicité. On se trouve un peu partout sur la patinoire. J’essaie de mettre plus d’échec-avant sur les défenseurs afin de récupérer les rondelles et d’essayer de trouver Pac ou Phil. On amène des chances et du momentum pour l’équipe», a noté Charles Hudon, après la rencontre.

Cette hargne qu'Hudon exhibe depuis le début de saison en territoire adverse lui permet de provoquer des revirements.

«En ce moment, avec Pac et Phil, on n’inscrit pas de but, mais on met la rondelle au filet et à un moment donné, ça va tourner de notre côté», a-t-il assuré.

Preuve que la chimie existe déjà, Hudon s’est même permis de blaguer au sujet des deux derniers buts de son capitaine.

«On rit un peu, moi et Phil, il (Pacioretty) attend qu’on ne soit plus sur la patinoire pour marquer ses buts! Mais c’est l’fun de le voir sur la feuille de pointage.»