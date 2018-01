Depuis son arrivée avec le Canadien, Jonathan Drouin a dû apprendre à jouer au centre, une position qui ne lui était pas naturelle.

Lors de son point de presse avant la rencontre contre les Canucks, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, en a surpris plusieurs en admettant avoir commis une erreur en pensant que la chimie serait au rendez-vous entre Jonathan Drouin et Max Pacioretty.

Le DG a de plus confié que Drouin au centre n’était pas une situation idéale, autant pour le Québécois que pour l’équipe.

Un défi pour Drouin

Évidemment, après la victoire du CH contre les Canucks, les journalistes ont questionné Drouin au sujet des propos de son patron.

«Je m’attendais à ce que ce soit dur (d’évoluer au centre), surtout quand ça fait des années que tu n’as pas joué à cette position. Ce n’est pas moi qui prends cette décision. Si on me met au centre, je vais jouer au centre. Je ne me préoccupe pas si je jouais à l’aile, j’essaie seulement de m’améliorer au centre.»

Comme il n’a pas le contrôle sur la position où son entraîneur le fait jouer, Drouin a plutôt décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. S’il devient un bon joueur de centre, il sera tout simplement un joueur plus complet dans quelques années.

«C’est mon but de devenir un joueur de centre élite dans la LNH.»

Même son de cloche de son entraîneur qui croit qu’il a tout à gagner en évoluant à cette position.

«Actuellement, Drouin au centre, c'est notre meilleure option. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'idée. Je ne ferme jamais les portes. Si un centre apparaît dans notre équipe et qui nous donne l'occasion de mettre Jonathan à l'aile, il va être un meilleur joueur parce qu'il va comprendre la position de centre. Il ne peut seulement que s'améliorer en jouant à cette position. Il m'a dit en début de saison qu'il aimait jouer au centre parce que ça lui donnait beaucoup de glace, beaucoup d'espace. Ce n'est pas un méchant centre, mais ce n'est pas un gars qui gagne beaucoup de mise en jeu. Il a encore des choses à apprendre défensivement. Mais il commence à comprendre la position de centre beaucoup mieux depuis le début de la saison. Il a plus à gagner qu'à perdre présentement.»