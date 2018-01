Impact: l'équipe d'entraîneurs est complétée

Rémi Garde a annoncé les nominations de Maxence Flachez, Joël Bats, Robert Duverne et Wilfried Nancy à titre d'entraîneurs adjoints avec l'Impact de Montréal en vue de la saison 2018.

Flachez, l'adjoint principal, Bats, qui sera l'entraîneur des gardiens, et Duverne, le préparateur physique, ont tous travaillé avec Garde à l'Olympique Lyonnais. Quant à Nancy, il sera de retour à titre d'entraîneur-adjoint, après avoir occupé ce rôle au cours des deux dernières saisons avec la première équipe.

L'Impact a aussi fait part de l'embauche de Julien Lamblin à titre de physiothérapeute en chef, en remplacement de Richard Collinge, retourné en Angleterre après la dernière saison, ainsi que l'arrivée de l'ostéopathe Renaud Dumortier.

Rémi Garde s'est dit très satisfait de pouvoir s'appuyer sur un personnel d'entraîneurs dont il connaît les compétences et les qualités humaines.

Selon Garde, Bats et Duverne bénéficient d'une expérience au plus haut niveau du soccer européen durant de longues saisons, et leur savoir-faire et leur passion pour le football seront bénéfiques pour la progression de l'équipe et des joueurs.

En ce qui a trait à Flachez, Garde note qu'il a disputé plus de 500 matchs en France, est un formateur ayant participé à la progression et à l'éclosion de nombreux jeunes joueurs de l'académie de Lyon.

«Son expertise sera maintenant au service des professionnels de l'Impact. Je souhaitais également pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui connaissait déjà le club. J'ai donc pris la décision de conserver Wilfried avec moi», a précisé Garde, dans un communiqué.