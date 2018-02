La consommation du 52e Super Bowl en chiffres...

En ce dimanche 4 février, on donnera dès 18h30 le coup d’envoi du 52e Super Bowl, la finale de la Ligue de football américain (NFL) qui opposera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Eagles de Philadelphie.

En Amérique du Nord, la finale du Super Bowl est un évènement majeur. En fait, c'est un des rendez-vous sportifs les plus courus du monde entier avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de soccer.

Ces dernières années, plus de 100 millions d’Américains sont rivés à leur téléviseur afin d'assister à cette classique annuelle.

Environ 500 millions de dollars sont engrangés en publicité au cours des 4 heures de diffusion télé du Super Bowl. Un message publicitaire de 30 secondes coûte d'ailleurs environ 5 millions de dollars à une compagnie qui veut annoncer un produit.

La vente de téléviseurs, achetés spécialement pour l'évènement? Quelque 4 millions et demi en 2015.

Pendant cette finale, les Américains mangeront plus de 10 millions de pizzas, 14 500 tonnes de chips et 1,25 milliard d’ailes de poulet. Il se consommera près de 50 millions de caisses de bière. Et afin d'évacuer le tout, 90 millions de personnes se rendront dans leur salle de bain à la mi-temps, pendant ou après le spectacle de Justin Timberlake. Ils évacueront alors le contenu de... 288 piscines olympiques!

Au total, les Américains devraient dépenser 12 milliards de dollars pour ce Super Bowl…

Et vous? Combien prévoyez-vous dépenser pour ce grand rendez-vous?