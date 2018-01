Maxim Lapierre et 3 anciens joueurs du CH iront aux JO

Équipe Canada a dévoilé sa formation, jeudi, en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang qui auront lieu en février.

Parmi les 25 joueurs sélectionnés, on retrouve quatre anciens joueurs du Canadien de Montréal, soit le gardien Ben Scrivens et les attaquants Maxim Lapierre, Rene Bourque et Christian Thomas.

Outre Lapierre, trois autres Québécois ont été retenus soit le gardien Kevin Poulin, qui a contribué au triomphe canadien à la Coupe Spengler de 2017, et les défenseurs Marc-André Gragnani et Maxim Noreau.

L'équipe sera dirigé par Willie Desjardins, un ancien entraîneur-chef des Canucks de Vancouver.

«Ce fut un parcours excitant pour déterminer cette formation de 25 joueurs, et je veux féliciter ces joueurs pour s'être taillé une place dans l'histoire en représentant le Canada sur la plus grande scène du monde du sport, les Jeux olympiques d'hiver, a déclaré directeur général, Sean Burke, qui faisait partie du comité de sélection avec, entre autres, l'ancien gardien Martin Brodeur et Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada.

Les joueurs choisis proviennent de sept ligues différentes d'Amérique du Nord et d'Europe et auront la lourde tâche de rapporter au pays une troisième médaille d'or, après les triomphes des vedettes de la LNH aux Jeux de 2010 à Vancouver, et de 2014 à Sotchi.

Équipe Canada amorcera le tournoi le jeudi 15 février au Centre de hockey de Kwandong, à Gangneung, contre la Suisse dans un match du groupe A.

La grande finale se tiendra le 25 février.

Voici la liste des joueurs

Gardiens de but: Justin Peters (Blyth, Ont./Kölner Haie, DEL), Kevin Poulin (Montréal/Medvescak de Zagreb, EBEL), Ben Scrivens (Spruce Grove, Alb./Salavat Yulaev d'Oufa, KHL);

Défenseurs: Stefan Elliott (Vancouver/HV71, SHL), Chay Genoway (Morden, Man./Lada Togliatti, KHL), Cody Goloubef (Oakville, Ont./Stockton, AHL), Marc-André Gragnani (L'Île-Bizard, Qc/HC Dinamo de Minsk, KHL), Chris Lee (MacTier, Ont./Metallurg de Magnitogorsk, KHL), Maxim Noreau (Montréal/SC de Berne, NLA), Mat Robinson (Calgary/CSKA de Moscou, KHL), Karl Stollery (Camrose, Alb./Dinamo de Riga, KHL);

Attaquants: Rene Bourque (Lac La Biche, Alb./Djurgårdens IF, SHL), Gilbert Brulé (Edmonton/Red Star de Kunlun, KHL), Andrew Ebbett (Vernon, C.-B./SC de Berne, NLA), Quinton Howden (Oakbank, Man./HC Dinamo de Minsk, KHL), Chris Kelly (Toronto, Ont./Belleville, AHL), Rob Klinkhammer (Lethbridge, Alb./Ak Bars de Kazan, KHL), Brandon Kozun (Calgary/Lokomotiv de Yaroslavl, KHL), Maxim Lapierre (Brossard, Qc/HC de Lugano, NLA), Eric O'Dell (Ottawa/HC de Sotchi, KHL), Mason Raymond (Cochrane, Alb./SC de Berne, NLA), Derek Roy (Rockland, Ont./HC de Linköping, SHL), Christian Thomas (Toronto/Wilkes-Barre/Scranton, AHL), Linden Sondage (Wakaw, Sask./Barys d'Astana, KHL), Wojtek Wolski (Toronto/Metallurg de Magnitogorsk, KHL).