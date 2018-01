«Ce sont des émotions que je ne m'attendais pas à vivre» - Maxim Lapierre ira aux Jeux olympiques

Avant Noël, Maxim Lapierre pensait probablement que sa dernière chance de disputer un tournoi international de hockey en portant le chandail du Canada était révolue.

Puis est survenu le coup de téléphone inattendu qui a éventuellement mené, jeudi, à sa sélection au sein de l’équipe canadienne de hockey en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang.

« C’est assez exceptionnel », a commenté Lapierre en provenance de la Suisse au micro de Mario Langlois des Amateurs de Sports.

« Depuis le 26 décembre, ça a déboulé vite les événements, a expliqué celui qui joue désormais pour la formation suisse de Lugano. J’ai été appelé pour remplacer à la coupe Spengler la veille du début du tournoi, à 23h30 heures... Je n’avais pas joué de tournoi avec l’équipe canadienne durant l’été et ça m’avait déçu.

« J’ai eu un appel de dernière minute et quand je suis arrivé là-bas (à la coupe Spengler) les choses ont bien été sur la patinoire et ça a mené jusqu’à la nomination d’aujourd’hui. C’est un honneur. Je suis vraiment content et vraiment surpris.

« Ce sont des émotions que je ne m'attendais pas à vivre. Mettons que la pratique ce matin à Lugano, ça flyait sur la glace. J'avais de l'énergie à revendre. Ou dirait que tu renais et que tu retrouves tes jambes de 20 ans... »

