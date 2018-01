Johnny Manziel à Montréal, «un risque», selon Luc Brodeur-Jourdain

Selon Luc Brodeur-Jourdain, l’embauche du quart Jonny Manziel par les Alouettes de Montréal serait « risquée ».

En conversation avec Mario Langlois aux Amateurs de Sports, l’articulé joueur de ligne à l’attaque connaît pertinemment le parcours tumultueux du jeune Américain.

« Dans les rangs collégiaux, c’était un quart exceptionnel, rappelle Brodeur-Jourdain. Malheureusement pour lui, il a été repêché par une équipe (les Browns de Cleveland) qui ne va nulle part depuis plusieurs années. Ça ne s’est pas bien passé pour lui, et après, il a eu des problèmes de discipline et de consommation.

« Est-ce qu’il a corrigé ses problèmes? Si les Alouettes mettent la main sur lui, il ne faut pas oublier que c’est un quart-arrière avec très peu d’expérience. »

Outre les incertitudes personnelles liées à Manziel, Brodeur-Jourdain croit que la méconnaissance du football canadien pourrait être le plus gros handicap.

« Du côté défensif, il y a des défensives de zones et homme-à-homme complètement différentes que dans le football américain. Il n’y a pas de simplicité dans le football offensif de la Ligue canadienne. C’est complexe et c’est difficile de s’adapter. »

De retour sur le terrain

Au plan personnel, Brodeur-Jourdain, qui est sous contrat pour l'année 2018, a déclaré qu’il a déjà repris l’entraînement avec la ferme intention d’être de retour sur le terrain.

« J’ai l’ambition d’être un joueur actif et d’être sur le terrain. Mais ultimement, la décision revient toujours à l’organisation. À 35 ans, je suis un « vieux », après dix saisons dans la ligue. J’ai eu, individuellement, une bonne saison en 2017, et j’ai le désir de jouer, mais ça va être à coach (Mike) Sherman et à Kavis Reed de prendre cette décision. »