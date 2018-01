Une 5e victoire de suite pour les Flames

TAMPA, Floride - Johnny Gaudreau a inscrit un but et une mention d'aide, Mike Smith a repoussé 33 tirs et les Flames de Calgary ont remporté une cinquième victoire d'affilée en battant le Lightning de Tampa Bay 5-1, jeudi.

Micheal Ferland, Sam Bennett, Mark Jankowski et Matthew Tkachuk ont également touché la cible pour les Flames. Gaudreau a récolté un but et neuf aides au cours d'une séquence de cinq rencontres avec au moins un point. Brayden Point a été l'unique buteur du Lightning. Andrei Vasilevskiy a effectué 19 arrêts.

Victor Hedman a quitté la rencontre à mi-chemin en deuxième période en raison d'une blessure au bas du corps. Le défenseur vedette du Lightning a été atteint au genou gauche lors d'un contact avec l'attaquant des Flames Garnet Hathaway. Hedman avait aussi semblé se blesser à la jambe gauche mardi face aux Hurricanes de la Caroline, mais il était resté dans le match.

L'attaquant du Lightning Cédric Paquette n'a pas été en mesure de profiter d'un tir de punition en deuxième période.

Hurricanes 3 Capitals 1

À Washington, Victor Rask a rompu l'égalité avec 9:06 à faire en troisième période pendant une punition à retardement et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Capitals 3-1, quelques heures après que la vente de l'équipe au milliardaire Tom Dundon eut été complétée.

Rask a inscrit son 11e but de la saison alors que le gardien Scott Darling avait été remplacé par un attaquant supplémentaire en attendant le coup de sifflet pour une punition contre Tom Wilson. La rondelle a rebondi sur plusieurs joueurs devant le filet avant d'aboutir du côté du Rask, qui en a profité. Les Hurricanes ont ainsi devancé les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh pour s'installer dans le portrait des séries après 42 matchs.

Jordan Staal a aussi fait mouche et Sebastian Aho a ajouté un but dans un filet désert pour les Hurricanes, qui ont aussi profité de 26 arrêts de Darling. Lars Eller a répliqué pour les Capitals, tandis que Braden Holtby a stoppé 30 des 32 tirs dirigés vers lui.

Les Capitals avaient gagné leurs cinq derniers matchs. Ils avaient aussi remporté leurs 11 dernières rencontres à domicile et n'avaient pas perdu devant leurs partisans depuis le 30 novembre.

Sabres 3 Blue Jackets 1

À Buffalo, Kyle Okposo a récolté deux points et les Sabres ont défait les Blue Jackets de Columbus 3-1, mettant fin à une série de cinq revers.

Okposo a porté le score 2-0 à 7:18 au troisième vingt. Evander Kane s'est débarrassé du disque et la rondelle a fait un bond capricieux derrière le filet, à la gauche de Sergei Bobrovski. Okposo était au bon endroit au bon moment et il en a profité pour inscrire un septième but, Bobrovski s'étant compromis.

Lors du premier tiers, Okposo a décoché le tir dont le rebond a été converti par Benoit Pouliot. Jack Eichel a complété le score dans un filet désert.

Disputant un premier match dans la LNH cette saison, Linus Ullmark a excellé avec 44 arrêts. Seul Artemi Panarin l'a déjoué et ce en avantage numérique, en troisième période. C'était le 40e tir des visiteurs. Ullmark a brillé avec Rochester (LAH) cette saison, affichant une moyenne de 2,27 avec les Americans.