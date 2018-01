Les Blue Jays s'entendent avec plusieurs joueurs, dont Donaldson

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto auraient conclu une entente d'un an d'une valeur de 23 millions $ avec le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015, Josh Donaldson, a révélé la chaîne Sportsnet vendredi.

Si ce pacte se concrétise, Donaldson deviendrait le joueur le mieux rémunéré de l'équipe.

Le joueur sélectionné pour trois matchs des étoiles en carrière sera admissible à l'autonomie complète l'an prochain.

Donaldson a frappé pour une moyenne de ,285 avec 111 longues balles et 300 points produits en trois campagnes passées à Toronto.

Ezequiel Carrera et Aaron Loup

Plus tôt vendredi, les Blue Jays ont évité l'arbitrage salarial avec le voltigeur Ezequiel Carrera et le lanceur gaucher Aaron Loup, leur offrant chacun un contrat d'un an pour 2018.

Carrera, qui a frappé pour une moyenne de ,282 avec huit circuits et 20 points produits la saison dernière, a accepté une entente de 1,9 million $US. Loup, qui a présenté un dossier de 2-3 avec une moyenne de points mérités de 3,75 en 70 présences au monticule, a accepté l'offre de 1,8 million $.

Parmi les autres joueurs qui sont encore admissibles à l'arbitrage salarial se trouvent les lanceurs droitiers Dominic Leone, Roberto Osuna, Aaron Sanchez et Marcus Stroman, le voltigeur Kevin Pillar et le joueur de deuxième but Devon Travis.