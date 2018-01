Ales Hemsky fait un retour à l'entraînement

Ales Hemsky (en gris, sans contacts) et Victor Mete ont rejoint leurs coéquipiers sur la glace pour l’entraînement vendredi après-midi.



The boys are back on the ice! Ales Hemsky is out there with the rest of the group, sporting a grey “no contact” jersey.#GoHabsGo pic.twitter.com/fzFLIeAHRC