RALEIGH, Caroline du Nord - Jay Beagle a touché la cible avec 1,3 seconde à faire en troisième période, vendredi, et les Capitals de Washington ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 4-3.

Brett Connolly a créé l'égalité avec 3:08 au cadran et Alex Ovechkin a ajouté son 28e but de la saison et deux aides pour les Capitals.

Lars Eller a marqué en avantage numérique et Philipp Grubauer a repoussé 36 tirs pour aider les Capitals à remporter une deuxième victoire en 10 jours à Raleigh. Les Capitals avaient aussi triomphé en prolongation dans le domicile des Hurricanes le 2 janvier, grâce à deux buts d'Ovechkin en fin de rencontre.

Jordan Staal et Sebastian Aho ont touché la cible en avantage numérique en plus d'amasser une aide sur le but de l'un et de l'autre. Jeff Skinner a ajouté un but à égalité numérique pour les Hurricanes, qui avaient gagné 3-1 à Washington, jeudi.

Le but égalisateur de Connolly a été inscrit à la suite d'un revirement du défenseur Noah Hanifin derrière son filet. De son côté, Beagle a profité d'un retour pour déjouer le gardien Cam Ward qui a effectué 23 arrêts.

Flames 4 Panthers 2

À Sunrise, Mikaël Backlund a mis la table pour deux buts et il a marqué dans un filet désert, propulsant les Flames de Calgary vers une sixième victoire de suite, par 4-2, face aux Panthers de la Floride.

Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk et Sean Monahan ont aussi touché la cible pour les Flames, alors que David Rittich a repoussé 41 tirs à son premier départ en sept matchs.

Evgenii Dadonov a marqué les deux buts des Panthers, mettant fin à une traversée du désert de 19 rencontres. James Reimer a stoppé 25 tirs à son 16e départ consécutif, mais les Panthers ont encaissé une quatrième défaite en cinq sorties.

Canucks 5 Blue Jackets 2

À Columbus, Sven Baertschi a amorcé une remontée de quatre buts en deuxième période pour mener les Canucks de Vancouver à un gain de 5-2 face aux Blue Jackets.

Cette victoire a permis aux Canucks de mettre un terme à leur séquence de cinq défaites.

Seth Jones a donné les devants 1-0 aux Blue Jackets durant une première période faste, mais les Canucks sont revenus en force en deuxième période. Baertschi, Erik Gudbranson, Brandon Gaunce et Alexander Edler ont enfilé l'aiguille au deuxième vingt, tandis que Jake Virtanen a ajouté un but dans un filet désert avec neuf secondes à faire en troisième période. Jacob Markstrom a, quant à lui, repoussé 27 rondelles.

Sergei Bobrovsky a cédé à quatre reprises en 12 tirs en deuxième période. Il a finalement réalisé 24 arrêts au total. Scott Harrington a également touché la cible pour les Blue Jackets.

