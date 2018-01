Barzal, Beauvillier et les Islanders battent les Rangers 7-2  (vidéos)

NEW YORK - Mathew Barzal a marqué deux buts et amassé trois mentions d'aide, Anthony Beauvillier a ajouté deux buts et une passe à sa fiche et les Islanders de New York ont pulvérisé les Rangers de New York 7-2, samedi, signant du même coup une neuvième victoire lors des 10 derniers matchs entre rivaux new-yorkais.

Shane Prince, Thomas Hickey et Cal Clutterbuck ont aussi trouvé le fond du filet, permettant aux Islanders d'entamer la dernière portion du calendrier du bon pied à la suite de la pause réglementaire de cinq jours.

Jordan Eberle a engrangé quatre mentions d'assistance pour les Isles, tandis que Jaroslav Halak repoussait 37 tirs devant sa cage.

En raison de ce festival offensif, Barzal mène maintenant toutes les recrues de la ligue aux chapitres des mentions d'assistance (29) et des points (44).

Kevin Hayes et Mika Zibanejad ont noirci la feuille de pointage pour les Rangers, qui ont encaissé une troisième défaite en quatre parties.

Ondrej Pavelec a été chassé de la rencontre en deuxième période après avoir concédé cinq buts sur 19 tirs, et Henrik Lundqvist a fini le match avec 16 arrêts supplémentaires.