Huitième titre canadien pour Virtue et Moir

VANCOUVER - À leur dernière participation en carrière, Tessa Virtue et Scott Moir ont décroché un huitième titre aux Championnats canadiens de patinage artistique, samedi.

Gabrielle Daleman a souligné son 20e anniversaire en décrochant le titre féminin.

Les médaillés d'or et d'argent aux Jeux olympiques ont galvanisé la foule avec leur performance irréprochable au son de "Moulin Rouge", en route vers un score de 209,82 points.

Virtue, de London, en Ontario, et Moir, d'Ilderton, en Ontario, ont effectué un retour à la compétition après une sabbatique de deux ans afin de décrocher l'or aux Jeux de Pyeongchang. Ils prendront leur retraite sportive après cet événement.

Après avoir pris leur pose finale, Moir a couvert sa bouche avec sa main et a glissé un mot à Virtue.

«C'était simplement pour lui rappeler de profiter du moment», a raconté Moir, qui a ensuite perdu l'équilibre après avoir salué la foule.

«Ce n'était pas volontaire, a dit Moir. C'était un moment important pour Tessa et moi, et nous étions très heureux. Nous ne croyons pas participer à un autre Championnat canadien et nous voulions donc offrir de bonnes performances. C'est une bonne préparation pour les Olympiques parce que nous aurons des émotions semblables.»

«Nous nous entraînons pour des moments comme celui-là, a ajouté Virtue. Nous devons éviter de trop réfléchir et simplement apprécier notre programme.»

Piper Gilles et Paul Poirier, de Toronto, ont récolté 192,08 points pour terminer au deuxième rang, devant Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario. Weaver et Poje, quatrièmes après le programme court présenté vendredi, se sont hissés en troisième place avec un total de 191,09 points, s'adjugeant du même coup le troisième et dernier laissez-passer canadien pour les Jeux olympiques.

Daleman, de Richmond Hill, en Ontario, a elle aussi captivé la foule en réussissant ses sept triples sauts au son de "Rhapsody in Blue" de Gershwin _ en dépit d'une pneumonie. Kaetlyn Osmond, qui a décroché l'argent aux Championnats du monde l'an dernier, a chuté à deux reprises et amassé un total de 218,73 points.

La Vancouvéroise Larkyn Austman s'est adjugé le bronze.

Le Torontois Patrick Chan tentera d'obtenir son 10e titre canadien un peu plus tard samedi.

L'équipe olympique de patinage artistique sera officiellement dévoilée dimanche.