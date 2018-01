Canadien 3 Bruins 3 (troisième période)

Le Canadien de Montréal amorce ce soir au Centre Bell ce que l'on pourrait désigner comme étant la « semaine » des Bruins de Boston.

Le Tricolore (18-20-4, 40 points) affrontera les Bruins (23-10-7, 53 points) trois fois au cours des huit prochains jours.

Le Canadien a remporté la victoire lors de ses deux derniers matchs, tandis que les Bruins ont une formidable fiche de (8-0-2) à leurs dix dernières rencontres.

Le déroulement du match

Les Bruins annoncent la couleur d'entrée de jeu avec une belle descente à trois, mais Carey Price gobe de la mitaine le tir de Brandon Carlo.

Par deux fois, Brendan Gallagher et Paul Byron passent à un cheveu d'obtenir une excellente chance de marquer, mais c'est Max Pacioretty qui va inscrire le premier but du match, quand il marque après un tir de la pointe de Victor Mete. Le 11e but de la saison du capitaine.

Le Canadien ne tire pas parti d'une pénalité décernée à Charlie McAvoy. Une belle percée d'Alex Galchenyuk sur l'aile gauche mène à un tir de Charles Hudon... qui frappe le poteau.

Les Bruins sont plus opportunistes lors d'un avantage numérique à la suite d'une pénalité à Phillip Danault. Brad Marchand déjoue Price avec un joli tir. Son 18e but de la saison. C'est 1 à 1.

Les Bruins prennent les devants rapidement en deuxième période, après 2:55 de jeu. C'est fois, c'est Jake DeBrusk qui se présente seul devant Price et il le déjoue sensiblement de la même façon que Marchand en première, avec un tir un peu à contre-courant. Le 10e de la saison de DeBrusk.

Sorti de nulle part, Nicolas Deslauriers s'offre une percée en quatrième vitesse au centre et il trompe Tuukka Rask avec un tir vif et précis: c'est 2-2.

Alex Galchenyuk permet au Tricolore de reprendre les devants 3-2 à l'aide d'un tir balayé foudroyant lors d'un avantage numérique. Son 11e de la saison et le 100e de sa carrière.

En fin de période, David Krejci s'empare d'une rondelle bondissante dans l'enclave et il déjoue Price: c'est l'égalité 3-3.

Quelques instants plus tard, un tir frappé de Zdeno Chara frappe Phillip Danault directement sur le casque. Danault s'effondre sur la patinoire et les soigneurs prennent plusieurs minutes avant de l'évacuer sur une civière. Les joueurs des deux formations retournent au vestiaire avec 1:37 à disputer à la période.

En dépit de beaux élans en début de troisième, il est indiscutable que la blessure subie par Danault a refroidi un peu les ardeurs. Surtout de la foule.

Plus de détails à venir....