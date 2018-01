«À chaque match, on se sacrifie pour la game» - Nicolas Deslauriers

Après la rencontre, tous les joueurs du Canadien avaient une pensée pour leur coéquipier Phillip Danault parti à l’hôpital.

« C’est tellement un bon gars dans le vestiaire, a noté Jonathan Drouin. On a été voir les docteurs et ils nous ont dit qu’il était conscient. Après, il fallait se recentrer sur le match. »

« On lui souhaite du mieux. On savait qu’on voulait gagner le match pour lui, a dit Nicolas Deslauriers qui a inscrit un beau but. À chaque match, on se sacrifie pour la game. Ce sont des choses qui arrivent et tu ne souhaites ça à personne. »

Relativement à son but, Deslauriers a expliqué où il a vu la faille.

« J'ai vu que (Zdeno) Chara a perdu pied. J'ai décidé de couper vers le centre pour essayer de provoquer un deux contre un et j'ai vu que le défenseur me laissait un peu plus d'espace. J'ai essayé de prendre un tir le plus vite possible. La rondelle n'est pas allée exactement là où je voulais, mais je vais le prendre. »

Même dans le vestiaire en face, les sentiments étaient identiques relativement à l’état de santé de Phillip Danault.

« J'espérais qu'il ne soit pas blessé, a déclaré Zdeno Chara. C'est la première chose à laquelle tu penses », a ajouté celui qui a longtemps possédé l'un des tirs les plus lourds et les plus puissants dans la LNH.

Beau retour de Mete

À son retour avec le Canadien après avoir remporté la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior, Victor Mete a impressionné.

« Il a offert une très bonne performance, a confirmé l’entraîneur Claude Julien. Il patine bien, bouge bien la rondelle, comme on en avait parlé. Il avait l'air très confiant ce soir. J'ai vraiment aimé son match. »