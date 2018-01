Jaromir Jagr sur la liste des blessés à Calgary

Les Flames de Calgary ont inscrit le nom de l'attaquant Jaromir Jagr sur la liste des blessés, dimanche, en raison d'une blessure au bas du corps.

La décision est rétroactive au 31 décembre.

Le Tchèque âgé de 45 ans a marqué un but et amassé six mentions d'aide en 22 parties cette saison.

En raison de la perte de Jagr, les Flames ont rappelé l'attaquant Ryan Lomberg de leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Lomberg a inscrit quatre buts et ajouté sept mentions d'assistance à sa fiche en 33 rencontres cette saison avec le Heat de Stockton.