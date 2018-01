"},{"type":"text","content":"

Déjà hier soir, un membre de la famille de Danault écrivait sur les réseaux sociaux que Phillip allait bien et que le scan qu’il a subi à la tête était normal. Le joueur de centre montréalais a toutefois été gardé en observation par mesure préventive. Ses coéquipiers étaient tous bien heureux de recevoir de ses nouvelles ce matin comme nous l'a souligné l'attaquant Nicolas Deslauriers.

Un impact d’une puissance peu commune dans la ligue

On sait tous que les tirs de Zdeno Chara sont puissants, mais un détail technique nous a été fourni ce matin pour nous permettre de comprendre davantage la vélocité des tirs du défenseur de Bruins. En moyenne, les joueurs de la LNH utilisent des bâtons d’une rigidité variant entre 80 et 100. Plus le chiffre est élevé, plus la rigidité du bâton est grande.

Shea Weber, par exemple, qui est considéré comme l'un des meilleurs tireurs de la LNH, utilise des bâtons variant entre 120 et 130. Mais Zdeno Chara est probablement celui qui utilise les bâtons les plus rigides avec un taux de flexion de 160. On ose à peine imaginer la vélocité de ses tirs, alors recevoir le tout directement à la tête...

Une pratique devant les partisans

La blessure de Phillip Danault était justement sur toutes les lèvres lors de l’entraînement de l’équipe dimanche qui se déroulait au Centre Bell devant les amateurs. Selon les informations fournies par le CH, près de 13 000 spectateurs ont bravé le froid sibérien pour assisté à la pratique Provigo.

Pour l’occasion et surtout en raison de l'absence de Danault, les trios ont été chambardés par l’entraîneur Claude Julien.

Andrew Shaw était lui aussi absent de l’entraînement, lui qui a profité d’une journée de traitement. Sa polyvalence pourrait toutefois faire de lui le candidat idéal pour remplacer Danault dans l’alignement, bien que Paul Byron ait fait un travail plus qu’honorable après la blessure du joueur de centre lors de la rencontre de samedi face aux Bruins.

Et pour tous ceux qui espèrent revoir Shea Weber rapidement dans l’alignement, il faudra revoir vos attentes à la baisse, car le défenseur a été vu aujourd’hui dans les couloirs du Centre Bell et il portait une botte thérapeutique au pied qui le tient à l’écart du jeu. Weber ne semble donc pas près d’un retour sur la patinoire avec ses coéquipiers.

Le Canadien sera de retour en action lundi soir alors que la troupe de Claude Julien recevra John Tavares et les Islanders de New York au Centre Bell. Une rencontre qui sera disponible sur nos ondes à partir de 18h30 avec l’émission d’avant-match.

Les trios à l’entraînement :

Pacioretty - Byron - Hudon

Lehkonen - Plekanec - Gallagher

Galchenyuk - Drouin - Carr

Deslauriers - De la Rose - Froese / Hemski

Alzner - Petry

Jerabek - Benn

Mete - Schlemko / Morrow

