Et de 7 pour les Flames (vidéo)

Dougie Hamilton a marqué deux buts, Mike Smith a repoussé 38 rondelles et les Flames de Calgary ont remporté un septième match de suite grâce à une victoire de 4-1 contre les Hurricanes de la Caroline, dimanche.

Même si leur meilleur marqueur Sean Monahan était à l'écart du jeu en raison de la grippe, les Flames ont dicté le jeu pendant toute la partie.

Matt Stajan a ouvert le pointage à 6:01 du premier engagement. Il s'agissait de sa première réussite de la campagne. Hamilton a doublé l'avance des Flames en fin de première période et il a inscrit son huitième but de la saison, au troisième vingt. Il s'agissait d'un premier match de plus d'un but pour lui cette saison.

Matthew Tkachuk a ajouté un autre filet pour les Flames, au dernier tiers. Johnny Gaudreau s'est fait complice de deux buts des siens et il a porté à sept sa séquence de parties avec au moins un point.

Scott Darling a réalisé 26 arrêts pour les Hurricanes, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties. Lee Stempniak a été l'unique marqueur de l'équipe locale, qui a été d'être blanchie alors qu'il ne restait que 4:31 à écouler au match.

Voyez l'un des 2 buts de Hamilton: