Phil Kessel récolte son 700e point en carrière (vidéo)

Phil Kessel a marqué son 20e but de la saison et récolté une mention d'aide permettant ainsi aux Penguins de Pittsburgh de l’emporter 5-2 contre les Rangers de New York, dimanche soir.

Le but de Kessel, marqué au milieu de la deuxième période, a donné les devants 3-2 aux Penguins.

C’était le 20e but de la saison de l’ailier droit, son 700e point en carrière. Ainsi Kessel a dépassé son coéquipier Evgeni Malkin (19) comme meilleur buteur de l’équipe.

Sidney Crosby (17) - assisté de Phil Kessel (32 et 701 en carrière) - et Carl Hagelin (3) ont ajouté des buts en troisième période. Les autres marqueurs des Pens ont été Patric Hornqvist (13) et Dominik Simon (1).

La réplique des Rangers a été assurée par Michael Grabner (19) et Brendan Smith (1).

Voyez le 20e but de Kessel et son 700e point en carrière: