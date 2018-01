Shapovalov: un défi de taille l'attend au 2e tour à Melbourne (vidéo)

Le Canadien Denis Shapovalov a atteint le deuxième tour des Internationaux d'Australie, lundi, en prenant la mesure de Stefanos Tsitsipas en trois manches de 6-1, 6-3 et 7-6 (5).

C'est la première victoire du jeune joueur de 18 ans au tableau principal du tournoi australien.

«J'ai très bien joué aujourd'hui»

Shapovalov a gagné 57 pour cent de ses points sur sa première balle de service et il a converti cinq de ses huit balles de bris. Il a aussi totalisé neuf as et 33 coups vainqueurs.

«Je pense que j'ai très bien joué aujourd'hui, a précisé Shapovalov lors de sa conférence de presse d'après-match. Lors de l'échauffement, j'avais de bonnes sensations en frappant la balle et j'avais l'impression être capable de prendre la tête dès le départ. J'ai envisagé qu'il allait peut-être commencer au plus fort et c'est ce qui s'est passé mais j'ai été capable de lui tenir tête.»