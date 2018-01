Une suspension met un terme à sa séquence de 830 matchs

NEW YORK - L'attaquant des Ducks d'Anaheim Andrew Cogliano a écopé d'une suspension de deux matchs à la suite de son geste posé samedi lors du match contre les Kings de Los Angeles, mettant ainsi un terme à sa séquence de matchs consécutifs dans la LNH.

La séquence de Cogliano, 830 matchs joués d'affilée, était la plus longue dans la LNH. Doug Jarvis détient le record avec 964 duels disputés de suite. Le défenseur des Panthers de la Floride Keith Yandle détient maintenant la plus longue séquence active avec 676 matchs.



Lors de la rencontre de samedi, l'épaule de Cogliano a percuté la tête d'Adrian Kempe alors qu'il n'était pas en possession de la rondelle. L'attaquant a reçu une pénalité mineure pour obstruction sur la séquence.



Le joueur des Ducks devra également débourser 32 258 US$ pour son geste.