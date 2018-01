L’Impact a des millions à dépenser!

Le magasinage tarde à débuter chez l’Impact de Montréal.

Le camp d’entraînement ouvre ses portes dans une semaine et le club n’a fait aucune acquisition majeure à la suite des départs de Laurent Ciman, Patrice Bernier, Ambroise Oyongo et Blerim Dzemaili.

Pourtant, l’Impact possède énormément d’argent de poche pour travailler. Avec l’augmentation du montant d’allocation offert par la MLS, l’Impact possède une marge de manoeuvre qui lui permet de faire d’intéressantes acquisitions, mais pour des raisons encore inconnues, ça n’avance pas.

Joueurs désignés

Commençons avec la situation des joueurs désignés. Blerim Dzemaili quitte l’Impact, ce qui veut donc dire qu’il y a 750 000$ qui devient donc disponible. Par contre, Ignacio Piatti vient gober ce montant avec son augmentation de salaire.

Piatti, un des rares joueurs qui n’accepte pas que l’association des joueurs dévoile son salaire, touchera environ 5 M$, selon ce que nous expliquait Joey Saputo l’an dernier en point de presse. Selon certaines rumeurs, il empochait 2,5M$ l’an dernier.

Donc au total, chez les joueurs désignés, Saputo est dans le trou 1,8 M$, malgré le fait qu’il ne possède plus qu’un seul joueur étoile.

Joueurs payés par argent d’allocation

Chaque année, les équipes reçoivent 1,2 M$ d’argent d’allocation. C’est de l’argent versé par la MLS et qui ne sort pas de la poche du propriétaire. L’Impact, s’il le désire, pourrait immédiatement dépenser le 1,2 M$ de cette saison, et celui de 2019 aussi. C’est une tactique permise dans la MLS.

Par-dessus le marché, la MLS cette année a ajouté un boni d’allocation de 2,8 M$.

Ces montants peuvent être versés à des joueurs qui n’ont pas l’étiquette d’un joueur désigné et qui touchent moins que 1,5 M$ en salaire.

L’an dernier, cet argent payait les salaires de Laurent Ciman et Matteo Mancosu.

Avec le départ du général belge, l’Impact économise 600 000$.

Si l’on suppose que Mancosu restera avec l’Impact, son salaire absorbera 720 000$ d’argent d’allocation.

Si l’Impact devait tout dépenser dès cette année son argent d’allocation, il aurait à sa disposition 4,48 M$.

Les autres joueurs qui quittent l’Impact

Plusieurs autres joueurs ont quitté ou quitteront l’Impact sous peu. Voici la liste des joueurs avec leurs salaires de 2017.

Hernan Bernardello (288 000$), Patrice Bernier (165 000$), Ambroise Oyongo (100 000$), Deian Boldor (324 000$), Hassoun Camara (255 000$), Maxime Crépeau (75 000$), Shaun Francis (123 000$), Eric Kronberg (104 000$), Wandrille Lefèvre (104 000$) et Andres Romero (405 000$).

Au total, l'argent libéré par ces départs atteint 1,9 M$.

Les joueurs qui s’ajoutent à la formation

Cet hiver, les joueurs suivants se sont ajoutés.

Raheem Edwards (53 000$), Jukka Raitala (162 000$) et Clément Diop (66 000$).

C’est donc un total de 281 000$ qui s’ajoute à la facture.

Il faut prendre en considération que plusieurs jeunes joueurs de l’équipe auront de petites augmentations de salaire de l’ordre d’approximativement 10 000$. Notons aussi que des joueurs comme Anthony Jackson-Hamel et Chris Duvall ont signé de nouveaux contrats cet automne et empocheront aussi plus d'argent.

Arrondissons et supposons que le tout coûtera 250 000$ en augmentation de salaire, un chiffre très conservateur.

Récapitulatif

Joueurs désignés: -1,8 M$

Joueurs payés par argent d’allocation (potentiel de): +4,48 M$

Joueurs qui quittent le club: +1,9 M$

Joueurs arrivants: -281 000$

Augmentations de salaire : -250 000$

Total: +4,049 M$

*À 5,2 millions l’an dernier, l’Impact possédait la 21e plus petite masse salariale de la MLS et on a vu le résultat. La saison a été un fiasco.

Plus d'argent de la poche de Saputo

Il ne serait donc pas surprenant que Saputo sorte au moins quelques millions de plus, de sa propre poche, pour améliorer l’équipe, ce qui ajouterait donc au total de 4 M$ mentionné ci-haut.

Notons tout de même que Saputo ne peut payer le salaire de Piatti (5 M$) avec l’argent d’allocation. Il doit le payer de sa propre poche. Il faudrait donc que ledit montant ajouté s’ajoute au salaire de Piatti.

Dépendant de la somme que Saputo accepterait d’allonger, 4 M$ pourraient facilement devenir 6 M$ ou 7 M$.

Ne reste plus maintenant qu’à trouver les joueurs qui auront le goût d’être tentés par l’aventure de l’Impact, chose qui pour l’instant ne semble pas facile.

Comme le mentionnait Rémi Garde la semaine dernière en conférence de presse, le mercato de cette année semble compliqué.

Mais une chose est certaine, l’argent est là.

*Le 5,2M$ de masse salariale de l’Impact en 2017, ne tient pas compte du réel salaire qu’empochait Piatti. Tel que mentionné plus haut, pour «des raisons fiscales», le joueur désigné préfère garder ce chiffre secret.