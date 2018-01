Les Canadiens accueillent les Islanders au Centre Bell, ce soir

"},{"type":"text","content":"

Blessé à la tête par le tir du grand Zdeno Chara, samedi, Phillip Danault sera également absent du duel. Danault a passé la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital et a depuis obtenu son congé. Il est au repos à la maison.

En fait, il souffre d’une commotion cérébrale. Celle-ci a d'ailleurs été confirmée par la direction du club.

Paul Byron au centre

Avec les absences de Danault et de Shaw, Daniel Carr et Byron Froese seront du match contre les Islanders. Par ailleurs, Paul Byron sera muté au centre d'un trio que compléteront Max Pacioretty et Charles Hudon.

Les Canadiens sont au 14e rang de l'Association de l'Est, en raison d'un dossier de 18-20-5. Ils ont 41 points en 43 parties.

Ils ont perdu en tirs de barrage contre les Bruins, samedi.

Quant aux Islanders (22-18-4), ils possèdent une excellente attaque. L’équipe a en effet l’une des meilleures forces de frappe de l'Association de l'Est. Ils ont marqués 153 buts en 44 matchs.

À titre comparatif, le Lightning de Tampa Bay a cumulé 161 buts au cours du même nombre de parties. L'équipe floridienne est premier de la LNH à ce chapitre.

Carey Price sera devant le filet des Canadiens. Il fera face à Thomas Greiss.

