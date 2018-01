Tavares tranche en faveur des Islanders en prolongation

Un but de John Tavares, son deuxième de la soirée à 1:51 de la prolongation, lundi, a permis aux Islanders de New York d’arracher une victoire de 5-4 au Canadien de Montréal au Centre Bell.

Le Tricolore (18-20-6, 42 points) avait créé l’égalité en fin de troisième période par l’entremise de Max Pacioretty afin de pousser le match en prolongation, mais le 24e but de la saison de Tavares a permis aux Islanders (23-18-4, 50 points) de s’éloigner un peu plus du Canadien au classement de l’Association de l’est.

Outre le doublé de Tavares (23e et 24e buts), Anthony Beauvillier (8e), Mathew Barzal (16e) et Adam Pelech (1er) ont inscrit les autres buts des vainqueurs. Le trio formé de Barzal (1 but une mention d'aide), Beauvillier (1 but) et Jordan Eberle (deux mentions d'aide) a poursuivi sur sa lancée après une récolte de 12 points contre les Rangers, samedi soir.

Nicolas Deslaurieurs (6e), Paul Byron (12e), Jonathan Drouin (6e) et Pacioretty (12e) ont assuré la réplique des hommes de Claude Julien. Le défesneur Jakub Jerabek a récolté ses buts premiers points dans la Ligue nationale. Alex Galchenyuk, qui a disputé un fort match, a lui aussi amassé deux aides.

Carey Price n’a pas connu son meilleur match de la saison, accordant 4 buts sur seulement 24 tirs. En revanche, Thomas Greiss a fait face à un tir de barrage de 56 tirs du Canadien. Il s'agissait du troisième match de la saison au terme duquel les joueurs du Canadien ont dirigé plus de 50 tirs vers le but adverse.

La formation montréalaise sera à Boston, mercredi soir, pour son deuxième affrontement en 5 jours contre les Bruins.

Le déroulement du match

Les Islanders n'ont pas perdu de de temps. Dès leur première relance après une attaque du Canadien, Mathew Barzal et Anthony Beauvillier ont tiré parti d'un deux contre un. Le premier a passé au second et le Québécois a déjoué Carey Price d'un bon tir après une minute et 24 secondes de jeu.

Cinq minutes plus tard, Barzal s'est retrouvé dans la même situation. Il est arrivé lancé à fond de train sur l'aide droite, mais cette fois, il a décidé de tirer. Un superbe tir dans le haut du filet qui a cloué Price sur place.

Cette fois, la réplique fut immédiate. Nicolas Deslauriers a poursuivi son bon travail et il s'est payé un joli geste devant Thomas Greiss avant de le déjouer. Quelques minutes plus tard, Scott Mayfiled a loupé sa sortie de zone, ce qui a permis au Tricolore de poursuivre son attaque en zone adverse. Un tir de la pointe de David Schlmko a raté complètement le filet, mais la rondelle a frappé la bande et elle est revenu devant le but, directement sur le bâton de Paul Byron. Un jeu d'enfant pour créer l'égalité.

Avantage Islanders

Les Islanders ont repris les devants en deuxième après 2:37 de jeu à la suite d'un mauvais changement au banc pour le Canadien qui a permis à Adam Pelch de tromper Price à l'aide d'un tir frappé.

Le Canadien a eu l'occasion de réduire l'écart à la suite d'une pénalité aux Islanders, mais Jeff Petry n'a pu contrôler une remise discutable à la ligne bleue et John Tavares en a profité pour s'échapper. Et Taveres en échappée, ça rime souvent avec but. Price est, encore une fois, déjoué du côté du bouclier. Un 23e but pour le capitaine des Islanders.

Le Canadien, Alex Galchenyuk en tête, a redoublé d'efforts et c'est David Schlemko, placé dans l'enclave, qui a touché la cible à courte distance lors d'un avantage numérique. Les Islanders ont toutefois contesté l'entrée de zone de Daniel Carr quelques instants plus tôt. Et la reprise leur a donné raison. Pas de but.

Le Canadien a continué à mettre de la pression et Jonathan Drouin a réduit l'écart à 4-3 dans la dernière minute de jeu de la deuxième période.

Une pénalité aux Islanders a permis au Tricolore de disposer d'un avantage numérique en troisième période durant lequel Drouin, Alex Galchenkyuk et Jeff Petry se son passés la rondelle à vive allure. Et c'est finalement Max Pacioretty qui a fait dévier le tir de la pointe de Jeff Petry au passage pour créer l'égalité 4-4.