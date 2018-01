Milos Raonic éliminé au premier tour en Australie

Le Canadien Milos Raonic a connu une élimination hâtive aux Internationaux de tennis d’Australie, mardi, première levée du grand chelem de tennis.

Raonic a été battu par le Slovaque Lukas Lacko en quatre manches de 6-7, 7-5, 6-4 et 6-6 au premier tour. Lacko a eu besoin de trois heures et 22 minutes pour disposer du Canadien.

Classé 23e à l'ATP, le tennisman de Thornhill a presque doublé son rival pour les as (36-19), mais la bataille des bris est allée en faveur du Slovaque, 3-1. Deux de ces coups d'éclats ont valu les deuxième et troisième manches au vainqueur.

Lors du bris décisif, Lacko a cheminé vers la victoire après que le score fut 4-4.

Ce n'est que la troisième fois que Raonic au premier tour d'un tournoi du grand chelem, après 2010 à New York, puis en 2011 à Roland-Garros.

Victoires de Konta et Pliskova

Par ailleurs, la Britannique Johanna Konta est passée au deuxième tour après l'avoir emporté 6-3 et 6-1 contre l'Américaine Madison Brengle.

Konta a prévalu à sa quatrième balle de match. En 2016 et 2017, Konta, qui a grandi en Australie, y a perdu devant les éventuelles championnes Angelique Kerber et Serena Williams, en demi-finales et en quarts de finale.

La Tchèque Karolina Pliskova, sixième tête d'affiche, a gagné 6-3 et 6-4 face à Veronica Cepede Royg, du Paraguay. Sa compatriote Lucie Safarova a aussi avancé au tableau, 7-5 et 6-3 contre Ajla Tomljanovic, de l'Australie. Caroline Garcia, huitième tête de série, a eu le dernier mot 7-5 et 6-3 aux dépens de Carina Witthoeft, de l'Allemagne. La Française a obtenu cinq bris.