«C’était évident qu’on était la meilleure équipe» - Julien

Après la rencontre perdue 5-4 en prolongation contre les Islanders de New York, l’entraîneur Claude Julien n’a pas été ambivalent quand est venu le temps de commenter le match.

« Pour moi, c’était évident qu’on était la meilleure équipe, a dit Julien. Quand tu regardes les chances de marquer, ils ont eu de bons lancers, pour le peu de lancers qu’on leur a donné.

« On a démontré du caractère en revenant de l’arrière à plusieurs reprises. C’est vraiment décevant. J’ai trouvé qu’on a assez bien joué pour sortir d’ici avec des points. Mais dernièrement, l’équipe joue bien. On vient de ramasser six points sur une possibilité de huit. Si on continue de récolter des points comme ça, on se donne une chance de se remettre dans la course (aux séries).

« L'important, c'est de rester positif même si c'est une défaite frustrante ce soir ».

Le trio de Barzal, Aubervillier et Eberle a donné du fil à retordre au Canadien en raison de leur vitesse et de leur qualité de jeu. Ce que l’entraîneur du Tricolore a admis.

« Les deux premiers trios sont extrêmement dangereux. Banzal est un bon patineur, bon avec la rondelle, bonne vision…. C’est un bon joueur de hockey. Leurs deux premiers trios ont fait beaucoup de dommages ce soir. »

Sentiment partagé par Max Pacioretty.

« C'est le meilleur trio que j'ai affronté cette année », a d'ailleurs confirmé Max Pacioretty, dont le 12e but de la saison, et son quatrième en autant de matchs, a permis au Canadien d'égaler la marque en troisième période.

« C'est frustrant parce que nous avons joué un excellent match. Nous avons joué du très bon hockey récemment, même si nous n'avons pas récolté les deux points lors des deux derniers matchs. De la façon dont nous jouons présentement, nous affrontons de très bonnes équipes et nous leur tenons tête .»

Pour sa part, Julien était aussi satisfait du travail de Paul Byron qui a joué au poste de centre. Ce dernier était peut-être un peu plus critique.

« Ce fut un départ difficile alors que j'étais sur la glace pour les deux premiers buts des Islanders, a dit Byron. Il y a longtemps que j'avais joué au centre, et c'était un défi de jouer contre un joueur de la qualité de (Mathew) Barzal. Il y a encore plusieurs aspects que je peux améliorer. »