Eugenie Bouchard accède au 2e tour à Melbourne (vidéo)

MELBOURNE, Australie - Après avoir chuté de 29 positions au classement de la WTA, Eugenie Bouchard a accédé au deuxième tour des Internationaux d'Australie en vertu d'un gain de 6-3, 7-6 (5) devant la Française Océane Dodin, mardi

Reléguée au 112e rang mondial, Bouchard a disposé de Dodin, classée au 85e rang.

Bouchard a totalisé 12 as et a encaissé qu'une seule double faute, comparativement aux neuf commises sa rivale. Elle a également gagné 63 pour cent de ses points sur sa première balle de service et elle a converti deux de ses huit balles de bris.