Quand le comédien Will Ferrell félicite Roger Federer!

Tenant du titre, Roger Federer n'a pas eu de mal à son entrée en scène à l'Open d'Australie, défaisant sans mal le Slovène Aljaz Bedene, 51e joueur mondial, en trois sets (6-3, 6-4, 6-3).

La quête du champion en titre Roger Federer a donc bien débuté pour un 20e trophée en simple en Grand Chelem.

Après avoir disposé de son rival au Rod Laver Arena, il a eu la surprise de voir Will Ferrell se présenter sur le central pour faire l'entrevue d'après-match en lieu et place de l'analyste et ancien joueur, John McEnroe.

D'entrée de jeu, le comédien a déridé l'assistance en soulignant l'honneur qu'il ressentait d'être en présence de deux légendes du tennis: Roger Federer et John... McIntosh!

Questionné par Ferrell à savoir s'il était exaspéré d'entendre les amateurs lui crier: «Come on Roger», il a plutôt répliqué «qu'à mon âge c'est bien que les gens me rappellent mon nom, que parfois je peux l'oublier».