Quel accueil pour Claude Julien à Boston?

Claude Julien avoue ne pas savoir à quoi s'attendre, mercredi soir, lors de son grand retour à Boston.

Le Franco-Ontarien a vécu de superbes moments au cours de ses 10 années dans la ville. Même si son séjour s'est terminé en queue de poisson, il demeure celui qui a ramené la coupe Stanley - et la fierté - dans la ville en 2011 après une disette de 39 ans. C'est aussi à Boston que sa femme, Karen, et ses trois enfants - Katryna Chanel (12 ans) Zachary (5 ans) et Madyson (3 ans) habitent toujours, principalement pour des raisons académiques. La famille doit toutefois déménager à Montréal à la fin de l'année scolaire.

Mais voilà qu'à Boston, comme à Montréal, New York ou Chicago, les partisans sont parfois intransigeants. Des huées ou une ovation, Julien n'en sait trop rien.

«J’espère que ce sera un bel accueil, mais comme je suis rendu un Canadien, ce sera différent. Je n’y ai pas trop pensé. Une chose est sûre, ce ne sera pas personnel. J’ai l’impression d’avoir été apprécié lors mon passage à Boston. Et peu importe ce qui va se passer, ça ne changera rien à ma perception de la ville et des partisans.»