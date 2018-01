La dernière chance pour Jacob de la Rose?

BROSSARD - Jacob De La Rose a reconnu qu'il aura peut-être la plus belle occasion de sa carrière professionnelle de prouver qu'il a un potentiel pour produire offensivement dans la Ligue nationale.

Le centre suédois âgé de 22 ans avait été placé au centre d'Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin mardi matin, lors de l'entraînement du Canadien de Montréal.

Au lendemain d'un revers de 5-4 en prolongation face aux Islanders de New York, l'entraîneur Claude Julien avait légèrement remanié ses trios.

Nicolas Deslauriers avait terminé la rencontre à la gauche de Drouin et Galchenyuk. Il était de retour sur la quatrième unité à la gauche de Byron Froese et Daniel Carr, tandis que De La Rose avait été promu au centre des deux étalons de l'équipe.

« Ils sont deux des joueurs les plus talentueux de la ligue, a affirmé De La Rose au sujet de ses nouveaux compagnons de trio. Je ne veux pas changer mon style parce que je me retrouve avec eux, mais je suis certainement enthousiaste de me retrouver dans cette situation. »

En 25 matchs cette saison, De La Rose a inscrit un but et trois aides. Depuis ses débuts avec le Canadien en 2014-15, il a amassé cinq buts et six aides en 89 rencontres.

Le choix de deuxième tour du Tricolore en 2013, 34e au total, a déjà bien fait dans des rôles offensifs, notamment au niveau junior quand il a eu l'occasion d'évoluer avec Filip Forsberg. Il a aussi terminé la dernière campagne en force dans la Ligue américaine de hockey, avec neuf buts et quatre aides en 20 rencontres avec les IceCaps de Saint-Jean.

« Je n'ai pas le talent de (Drouin et Galchenyuk), mais j'espère créer de l'espace sur la glace pour eux en utilisant ma vitesse, a mentionné De La Rose. Je vais peut-être aussi leur enlever un peu de pression en zone défensive et leur permettre de se concentrer un peu plus sur l'attaque.

« Mais je me sens bien présentement. Je crée un peu plus d'occasions de marquer. C'est à moi d'en profiter. »

Drouin à l'aile

Julien a expliqué sa décision de finalement déplacer Drouin à l'aile par le fait que le Canadien disputera ses deux prochains matchs à l'étranger et qu'il n'aura pas le dernier changement.

« (De La Rose) est un centre qui est peut-être un peu plus efficace dans sa zone et je veux que ce trio-là passe plus de temps en zone offensive, a noté Julien. J'espère qu'il va aider à 'tuer' le jeu plus vite et permettre aux deux autres d'utiliser leurs habiletés offensives à leur avantage.»

De son côté, Drouin, dont l'efficacité au centre a été remise en question au cours des dernières semaines, ne semblait pas malheureux d'avoir été muté à l'aile.

« Honnêtement, ça ne change rien, a-t-il dit. Que tu sois ailier ou centre, dans une partie, tu vas te retrouver à être le troisième homme en repli. Et ailier ou centre, offensivement, ça ne change rien. J'ai joué à l'aile souvent dans les dernières années. Je suis plus habitué à ça que de jouer au centre. »

Galchenyuk a récolté deux buts et deux aides à ses trois derniers matchs, tandis que Drouin a mis fin mardi à une disette de 13 rencontres sans toucher la cible en marquant un premier but depuis le 29 novembre.

« J'espère simplement qu'il n'aura pas besoin de répondre aussi souvent que moi à ce genre de questions, a pour sa part déclaré Galchenyuk, qui a vécu le manège ailier-centre au cours des dernières saisons. Il va rester le même joueur et être créatif, peu importe qu'il soit au centre ou à l'aile. »

Par ailleurs, l'attaquant Ales Hemsky, qui n'a pas joué depuis le 20 octobre en raison d'une commotion cérébrale, a participé à l'entraînement avec un chandail gris pour éviter les contacts.

Le Canadien rendra visite aux Bruins de Boston, mercredi.

Acquis lundi des Ducks d'Anaheim via le ballottage, l'attaquant Logan Shaw devait rejoindre sa nouvelle équipe à Boston.