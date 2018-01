« Marc (Bergevin), c’est quoi ton plan? » - Ron Fournier

Ron Fournier est de retour sur les ondes du 98,5 FM après une pause durant le temps des fêtes. Et à son retour, Ron a toujours des choses à dire.

En conversation avec Mario Langlois, l’animateur analyse la situation du Canadien de Montréal qui, il faut l’admettre, n’est pas très rose.

« L’an passé, à pareille date, après 44 matchs, le Canadien était premier dans sa division et troisième dans l’Association est, note Ron Fournier. Actuellement, le Canadien est 14e sur 16 (équipes) dans l’est et 6e dans sa division. »

Ron Fournier scrute point par point la situation du Bleu-blanc-rouge.

« Si je regarde les changements que Marc (Bergevin) a apportés, un an plus tard, je me retrouve avec un nouvel entraîneur. Ça a pas fait grand-chose… On se retrouve avec de nouveaux joueurs. Là, on est dans la bouette… Dans le sable mouvant… Il ne se passe rien. »

Dans les faits, Ron Fournier a une question en tête. Une question qui s’adresse au directeur général du Canadien.

« Marc, c’est quoi ton plan, là? Si tu veux échanger Max Pacioretty et Alex Galchenyuk, disons… Tu échanges les deux meilleurs marqueurs, pointeurs, de ton équipe depuis trois, quatre ans…

« Quelle est la pire lacune? Il n’y a que deux équipes qui ont marqué moins de buts que le Canadien dans la ligue nationale. Et tu vas échanger Max et Galchenyuk? Tu vas chercher des équivalences? Ça va améliorer ton équipe?

« Marc, c’est quoi ton plan pour que cette équipe du Canadien devienne une équipe compétitive à l’automne prochain? »

